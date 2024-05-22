Евросоюз проверит, на что идет помощь Украине

Глава Министерства экономики Украины Юлия Свириденко и еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи подписали соглашение о финансировании со стороны ЕС в объеме 50 млрд евро. RT на русском

«Украина обязуется обеспечить высокий уровень прозрачности и контроля в использовании средств, предоставленных ЕС, и защиту его финансовых интересов: это включает введение системы управления и контроля, регулярную отчетность, соблюдение санкционных требований ЕС, борьбу с коррупцией», — сказано в документе, опубликованном властями Украины. News.ru

Соглашение также предусматривает создание аудиторского совета, в который войдут профессиональные аудиторы, эксперты по финансовому контролю и антикоррупционные эксперты. Документ должна ратифицировать Верховная рада, после чего он вступит в силу. ТАСС