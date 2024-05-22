Посол Ирана высказался о риске третьей мировой из-за гибели Раиси

Между гибелью президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси и третьей мировой войной нет никакой связи, подчеркнул в интервью News.ru иранский посол в России Казем Джалали.

Глава дипмиссии уточнил, что первым лицом страны является Верховный лидер, президент занимает второе место в иерархии. Именно лидер, добавил он, выступает как стабилизующий фактор.

По его словам, в стране, несмотря на катастрофу, сохраняется стабильность. Он уточнил, что республика неоднократно теряла президентов

«Первый наш президент сбежал из страны 40 лет назад, но ничего не случилось. Второй президент погиб в результате теракта, но ничего не произошло, страна дальше развивалась», — напомнил Джалили.

В Турции допустили гибель Раиси в результате диверсии

По его мнению, гибель Раиси и сопровождавших его лиц только укрепила иранское общество, сделала его сплоченнее.

Ранее эксперты предположили, что в ближайшие годы серьезных изменений ни во внутренней, ни во внешней политике Ирана не произойдет.