В Армении заявили о задержании готовившего захват власти мужчины

Следственный комитет Армении задержал мужчину, который подозревается в подготовке захвата власти в стране. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на СК государства.

В Следственном комитете указали, что получили из полиции наводку о подготовке к узурпации власти 21 мая. В связи с этим было возбуждено уголовное дело и через время задержан гражданин Г.Г.

По информации СК, задержанный, имея антиправительственные взгляды и выступая против внешней и внутренней политики властей Армении, планировал «вместе с еще неустановленными лицами узурпировать власть, захватить здания правительства, парламента и полиция, а также овладеть полномочиями правительства и Нацсобрания». Предполагается, что совершить свое намерения он намеревался во время митинга 26 мая.

По данным местных Telegram-каналов, задержанным является сын популярного певца Айка Гевондяна Грачья. Его адвокат Александр Кочубаев сообщил, что ему предъявлено обвинения, с которым он не согласен. Защитник Грачья Гевондяна назвал дело против него нелепым и политическим, а обвинение — полностью сфабрикованным.

Напомним, что с 9 мая на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Протесты возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиеписком Баграт Галстанян. Очередной митинг был им назначен на 26 мая.