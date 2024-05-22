Bloomberg: Северная Корея уравняла Ким Чен Ына с Ким Ир Сеном

Портрет лидера КНДР Ким Чен Ына разместили рядом с портретами его деда и отца - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, сообщает Bloomberg.

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Как отмечает агентство, трио портретов означает, что у Ким Чен Ына в КНДР теперь тот же, статус, что и у двух бывших лидеров страны. Отмечается, что такая демонстрация формирует последовательное усиление культа личности Ким Чен Ына.

Отмечается, что портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира повсеместно встречаются в Северной Корее - их вешают в квартирах, вагонах метро, офисах и почти на каждом крупном объекте.