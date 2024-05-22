Депутат парламента Молдавии Диана Караман назвала правление президента страны Майи Санду «катастрофой» и заявила, что по всем сферам деятельности государства наблюдается «деградация». Об этом депутат рассказала «Известиям».

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Караман, представитель молдавской Партии коммунистов, заявила, что правоохранительные органы страны сталкиваются с нехваткой кадров, врачи увольняются, а больницы закрываются. По словам депутата, заявления об увольнении за последнее время подали около 900 медработников.

Караман добавила, что власти пытаются закрывать русскоязычные школы, нарушается Конституция и нормы о независимости и нейтралитете Молдавии. По оценкам Партии коммунистов, 31 процент граждан страны сейчас находится «на грани выживания».

«Все четыре года, которые Майя Санду находится у власти, мы имеем деградацию по всем сферам деятельности государства», - подчеркнула Караман.

Она добавила, что жители Молдавии крайне негативно относятся к милитаризации страны. Депутат сослалась на опросы, согласно которым за сохранение нейтралитета выступают 80 процентов граждан.

Ранее опрос, проведенный Date Inteligente (iData), показал, что меньше 40 процентов жителей Молдавии одобряют курс развития страны. Недавние опросы также показали, что более половины (54,5 процента) жителей Молдавии против присоединения страны к НАТО, но почти 60 процентов поддерживают ее вступление в ЕС.