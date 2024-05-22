Си Цзиньпин призвал превратить КНР в туристическую державу с опорой на традиции

Председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Си Цзиньпин призвал превратить Китай в инновационную туристическую державу, пропагандирующую традиционные устои. Об этом говорится в сообщении о "важных указаниях" главы государства и правящей партии в этой области, переданном МИД КНР представительству ТАСС в Пекине.

"Китай сформировал крупнейший в мире рынок внутреннего туризма и стал крупнейшей страной по числу выезжающих за рубеж туристов, а также одним из ведущих туристических направлений", - отметил китайский лидер.

Си Цзиньпин, отмечается далее, "дал важные указания по работе, связанной с туристическим сектором, подчеркнув необходимость совершенствования современной системы туристической отрасли и ускорения превращения Китая в туристическую державу".

Председатель КНР призвал в развитии туризма в Китае "руководствоваться идеей социализма с китайской спецификой в новую эпоху, полностью, точно и всесторонне реализовывать новую концепцию развития, придерживаться принципа сохранения традиционных устоев и развития инноваций, повышения качества и эффективности".

В то же время Си Цзиньпин признал, что развитие туризма сталкивается сейчас не только с возможностями, но и с вызовами, которые он не конкретизировал. Туристическая отрасль, по его словам, должна служить улучшению качества жизни людей, дальнейшему экономическому росту, созданию духовных опор, демонстрации имиджа Китая и расширению обменов между цивилизациями.

17 мая в Пекине состоялось Всекитайское совещание по развитию туристической отрасли, на котором говорилось о важности защиты и пропаганды культурного наследия Китая, развития туризма с национальной спецификой.