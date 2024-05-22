$90.41-0.2598.30-0.29
Войти в почту

UnHerd: Зеленский после окончания срока оказался под ударом оппонентов

Оставаясь у власти на Украине, Владимир Зеленский оказался «под ударом внутренних оппонентов», пишет обозреватель UnHerd Бетани Эллиотт.

СМИ: Зеленский после окончания срока оказался под ударом оппонентов
© IMAGO / ТАСС
«Ещё в декабре мэр Киева и соперник Зеленского Виталий Кличко предупредил, что Украина скатывается к авторитаризму», — отмечает автор.

Истечение срока Зеленского может «только подлить масла в огонь» на Украине, считает Эллиотт.

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отмечал, что вести переговоры от имени Украины о мире с 21 мая некому.

Вместе с этим сам Зеленский заявил, что срок его полномочий ещё не закончился.

Кроме того, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз продолжит признавать легитимность Зеленского.

В мире
Петер Стано
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Виктор Медведчук
ЕС
Киев
Украина