Оставаясь у власти на Украине, Владимир Зеленский оказался «под ударом внутренних оппонентов», пишет обозреватель UnHerd Бетани Эллиотт.

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«Ещё в декабре мэр Киева и соперник Зеленского Виталий Кличко предупредил, что Украина скатывается к авторитаризму», — отмечает автор.

Истечение срока Зеленского может «только подлить масла в огонь» на Украине, считает Эллиотт.

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отмечал, что вести переговоры от имени Украины о мире с 21 мая некому.

Вместе с этим сам Зеленский заявил, что срок его полномочий ещё не закончился.

Кроме того, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз продолжит признавать легитимность Зеленского.