«Позор вам!»: Пелоси досталось от пропалестинской активистки

Пропалестинская активистка сорвала выступление экс-спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско, обвинив ее в «подстрекательстве к войне». Об этом сообщает Fox News.

Пелоси вручили городскую награду «Выдающийся гражданин года» во время ужина, организованного Гарвардским клубом Сан-Франциско. Политик выступала с речью, когда пропалестинская активистка, выпускница Гарварда, прервала ее выкриками. Активистка заявила, что Пелоси «подстрекает к войне и продолжающемуся геноциду в Палестине».

«Поздравляю, конгрессвумен Нэнси Пелоси. Что хорошего в получении стипендии, если деньги, полученные от Гарварда, используются, чтобы мстить, репрессировать и подавлять наших собственных студентов? <…> Позор всем здесь! Позор вам! Как вы смеете это делать?» - кричала активистка.

Пелоси ответила активистке, что уважает ее право на высказывание. Когда активистку вывели из зала, Пелоси пошутила: «Добро пожаловать в Сан-Франциско».

Весной 2024 года акции протеста охватили университеты США, вызвав столкновения между пропалестинскими студентами, произраильскими активистами и полицией. Студенты ставят палатки в американских кампусах, требуя от властей США отказаться от поддержки военной кампании Израиля. Сотни студентов были задержаны, в некоторых вузах отменили очные занятия, а студентов пригрозили отстранить от занятий.