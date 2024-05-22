Стало известно, почему принц Гарри отказался навестить больного Карла III

Принц Гарри отказался от предложения Карла III остановиться в королевской резиденции во время поездки в Лондон по соображениям безопасности. Об этом сообщает The Telegraph.

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В начале мая принц Гарри прилетел в Лондон на три дня. По информации журналистов, Карл III был готов предоставить своему младшему сыну королевские апартаменты в столице Англии. Инсайдеры из близкого окружения монарха утверждали, что если бы герцог Сассекский согласился, то ему было бы «легче» увидеться с отцом. Однако принц Гарри решил остановиться в гостинице, потому что ему не предоставили государственную охрану. Он не хотел жить «в заметном месте с входами и выходами на публику и без защиты полиции».

Недавно стало известно, что герцог Сассекский разорвал отношения с Великобританией. В документах, которые были опубликованы Регистрационной палатой, указано, что новым местом жительства младшего сына короля Карла III являются США. Эксперт по отношениям Луэлла Олдерсон заявила, что принц Уильям, вполне возможно, мог негативно отнестись к решению своего брата.