Израильский министр взошел на Храмовую гору и отверг возможность признания Палестины

Министр национальной безопасности Израиля, лидер ультраправой партии "Еврейская сила" Итамар Бен-Гвир взошел на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима, где расположен комплекс мечетей Аль-Акса. При этом он заявил, что его страна не допустит признания государственности Палестины.

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"Находясь на самом священном для народа Израиля месте, которое принадлежит только Государству Израиль, я заявляю: сегодня вечером мы получим очередное подтверждение тому, что ХАМАС должно быть тотально уничтожено. Страны, которые сегодня признали палестинское государство, вознаграждают террористов, убийц и насильников, и я говорю: мы не допустим даже провозглашения палестинского государства", - заявил он.

Помимо этого, Бен-Гвир призвал к усилению военного натиска на палестинских радикалов в секторе Газа, в том числе в городе Рафах на границе анклава с Египтом. "Скажу еще одну вещь: чтобы уничтожить ХАМАС, нужно идти в Рафахе до конца", - полагает министр.

Как отметила газета The Jerusalem Post, это первое восхождение Бен-Гвира на Храмовую гору с момента начала обострения палестино-израильского конфликта после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. В прошлом посещения Бен-Гвиром этого места, священного как для иудеев, так и для мусульман, вызывало резко негативную реакцию со стороны палестинцев и всего арабского мира. Нынешний визит министра туда состоялся в свете заявлений сразу трех стран Европы - Ирландии, Испании и Норвегии - о решении признать государственность Палестины.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского урегулирования. Израильтяне заняли восточную часть города во время войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Совет Безопасности ООН отверг право Израиля на Восточный Иерусалим и призвал членов организации вывести свои диппредставительства из города (резолюция 478 от 20 августа 1980 года).