Журнал Tatler раскритиковали за портрет Кейт Миддлтон на обложке

Портрет принцессы Кейт Миддлтон появился на обложке нового выпуска журнала Tatler. Издание опубликовало фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© ТАСС / Zuma

Кейт Миддлтон была изображена в элегантном белом макси-платье Jenny Packham с эффектной накидкой. На ней также были тиара с рубинами, жемчужные серьги и кольцо. В похожем наряде принцесса Уэльская появилась на банкете в Букингемском дворце в честь визита президента Южной Кореи Юн Сок Ель и его супруги Ким Кеон Хи в ноябре 2022 года. Издание Tatler поддержало таким образом жену принца Уильяма, у которой был диагностирован рак. Однако интернет-пользователи не оценили обложку с Кейт Миддлтон.

«Когда она стала азиаткой?», «Сначала я подумала, что это императрица Японии Масако», «Этот портрет ужасен. Столько удивительных художников, наверняка вы могли найти лучшего», «Кто это?», «Это на нее совсем не похоже», «Это сделал ребенок?» — писали в комментариях.

© Tatler UK

22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Королевский эксперт Кэмерон Уокер считает, что состояние здоровья жены принца Уильяма позволяет ей посещать некоторые мероприятия. По его мнению, принцесса Уэльская может выйти на публику этим летом.