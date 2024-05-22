Украина придумала способ обойти запрет Запада на удары по России

Украина будет вынуждена «случайно» наносить удары западным оружием по территории России, если ей не дадут официального разрешения на это. Такими атаками пригрозил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, передает Telegraf.

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«Или мы серьезные партнеры — и Запад прекращает бояться собственной тени, дает нам "добро", и Украина начинает активно подавлять соответствующим оружием объекты военного плана в глубине РФ, чтобы обезопасить себя. Или мы будем вынуждены это делать сами, делая вид, что так получилось случайно», — заявил он.

Бывший министр подчеркнул, что запрет Запада на использование поставленного Киеву оружия позволяет российским военным бить по территории Украины. Он назвал такую позицию союзников Киева циничной и сравнил положение Украины с боксером, которому запретили использовать одну из рук.

В Конгрессе требуют разрешить Украине использовать оружие США для ударов по РФ

Ранее запрет на использование поставляемого американцами оружия для нанесения ударов по территории России призвал снять секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко. Он также назвал данный запрет абсолютно несправедливым.