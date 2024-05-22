Эстония потратит 7 млн евро на постройку ограждения на границе с Россией

Власти Эстонии собираются потратить около 7 млн евро на постройку пограничного ограждения вокруг «Саатсеского сапога» — части Псковской области России, которая вдается в эстонскую территорию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эстонскую телерадиовещательную компанию ERR.

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Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна приняла решение застроить участки земли, которые ранее планировала обменять с Россией. В частности, власти решили построить новую объездную дорогу вокруг «Саатсеского сапога». ERR сообщала, что Таллин при строительстве границ принимал во внимание возможный обмен территориями с РФ и выделял для этого участок протяженностью в 4 км.

Как рассказал Ляэнеметс, эстонское правительство решило возвести пограничное ограждение, в том числе вокруг «Саатсеского сапога», а также построить вокруг него объездную дорогу, которой смогут пользоваться местные жители. Министр подчеркнул, что ограда необходима, поскольку теперь Эстония не станет «проводить какие-либо обмены землями» с РФ.

Министр добавил, что властям придется выделить деньги на постройку границы. Речь идет примерно о 4 млн евро. Еще 2,6 млн евро потребуются для прокладывания дороги. Ее строительство планируют завершить к 2026 году.