Эстония потратит 7 млн евро на постройку ограждения на границе с Россией
Власти Эстонии собираются потратить около 7 млн евро на постройку пограничного ограждения вокруг «Саатсеского сапога» — части Псковской области России, которая вдается в эстонскую территорию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эстонскую телерадиовещательную компанию ERR.
Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна приняла решение застроить участки земли, которые ранее планировала обменять с Россией. В частности, власти решили построить новую объездную дорогу вокруг «Саатсеского сапога». ERR сообщала, что Таллин при строительстве границ принимал во внимание возможный обмен территориями с РФ и выделял для этого участок протяженностью в 4 км.
Как рассказал Ляэнеметс, эстонское правительство решило возвести пограничное ограждение, в том числе вокруг «Саатсеского сапога», а также построить вокруг него объездную дорогу, которой смогут пользоваться местные жители. Министр подчеркнул, что ограда необходима, поскольку теперь Эстония не станет «проводить какие-либо обмены землями» с РФ.
Министр добавил, что властям придется выделить деньги на постройку границы. Речь идет примерно о 4 млн евро. Еще 2,6 млн евро потребуются для прокладывания дороги. Ее строительство планируют завершить к 2026 году.