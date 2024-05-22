Китай объявил о введений санкций против 12 американских компаний

Пекин принял решение ввести санкции против 12 военно-промышленных компаний США и их топ-менеджеров в ответ на американские санкции и продажу США оружия Тайваню. Об этом заявили МИД КНР, пишет РИА Новости.

© РИА Новости

Ранее СМИ сообщили, что власти США предупредили руководство Китая о санкциях, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. В США рассчитывают, что это поможет остановить поддержку российского военного производства Пекином. В свою очередь заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан призвал США не вмешиваться в двустороннее сотрудничество Пекина и Москвы.

В МИД Китая подчеркнули, что США игнорируют «объективную и справедливую позицию Китая по украинскому кризису, а также его конструктивную роль».

«Они без разбора вводили незаконные односторонние санкции в отношении многих китайских предприятий на основании так называемых факторов, связанных с Россией, занимались односторонней травлей и экономическим принуждением, серьезно нарушая законные права и интересы китайских предприятий, учреждений и частных лиц», - говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

При этом, по данным МИД КНР, США продолжают продавать оружие Тайваню, серьезно нарушая принцип «одного Китая».

«Китай принял решение ввести контрмеры в отношении 12 военно-промышленных предприятий США и 10 их топ-менеджеров», - подчеркнули китайские дипломаты, отметив, что ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Однако КНР считает его своей неотъемлемой частью. В США заявляют, что привержены политике «одного Китая», но продолжают поддерживать контакты с Тайбэем и поставлять вооружения на остров. В частности, глава Минобороны Тайваня Цю Гочжэн подтвердил присутствие военнослужащих спецназа сухопутных войск США на территории острова.