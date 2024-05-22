Покушение на премьера Словакии захотели переквалифицировать

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо может быть переквалифицировано из попытки преднамеренного убийства на теракт. Такое заявление сделал генеральный прокурор Марош Жилинка, сообщает ТАСС.

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«Общественность спрашивает, почему это преступление не квалифицируется как теракт», — отметил генпрокурор, добавив, что он не исключает такую квалификацию на основе улик.

15 мая премьера Фицо ранили при стрельбе на месте выездного заседания правительства в городе Гандлова. Злоумышленник выстрелил в него несколько раз, после чего политика госпитализировали.

Специальный уголовный суд в городе Пезинок отправил в СИЗО напавшего на премьера писателя Юрая Цинтулу. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство первой степени по мотиву мести.