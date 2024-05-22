Израиль отозвал посла из Испании в ответ на признание Палестины

Глава МИД Израиля Исраэль Кац отозвал посла Испании для консультаций вслед за Норвегией и Ирландией из-за решения трех стран признать Палестину суверенным государством. Об этом сообщает портал Ynet.

«В ходе беседы с послами им будет показано видео похищения женщин-наблюдателей с базы Нахаль-Оз. Они [Испания, Ирландия, Норвегия] решили наградить золотой медалью преступников из ХАМАС. Мы покажем им, какое извращенное решение приняли их правительства», — сообщил дипломат.

Также он добавил, что правительство Израиля «посылает четкий сигнал» о том, что Тель-Авив «не будет спокойно смотреть» на тех, кто «подрывает суверенитет и ставит под угрозу безопасность государства».

Ранее МИД Израиля отозвал послов из Норвегии и Ирландии для консультаций из-за решения Осло и Дублина официально признать Палестину.