СМИ: Грузия может потерять статус кандидата на вступление в ЕС

FP: ЕС лишит Грузию статуса кандидата, если страна не откажется от закона об иноагентах
Евросоюз лишит Грузию статуса кандидата на вступление в объединение, если власти страны не откажутся от закона об иноагентах. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.
Как указал неназванный высокопоставленный европейский чиновник, "если законопроект не будет отозван, Еврокомиссия сообщит правительству Грузии, что не подтверждает статус кандидата" в ежегодном отчете о расширении сообщества, который должен быть представлен в октябре. Собеседник издания назвал этот вариант развития событий "наиболее вероятным".
Как ранее указал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, Еврокомиссия полагает, что протестующие в Грузии против закона об иноагентах "защищают европейские ценности" и "европейское будущее" для страны. Он выразил надежду, что власти Грузии "повернут вспять направление своих действий".