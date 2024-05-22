СМИ: Грузия может потерять статус кандидата на вступление в ЕС

Евросоюз лишит Грузию статуса кандидата на вступление в объединение, если власти страны не откажутся от закона об иноагентах. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.

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Как указал неназванный высокопоставленный европейский чиновник, "если законопроект не будет отозван, Еврокомиссия сообщит правительству Грузии, что не подтверждает статус кандидата" в ежегодном отчете о расширении сообщества, который должен быть представлен в октябре. Собеседник издания назвал этот вариант развития событий "наиболее вероятным".

Как ранее указал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, Еврокомиссия полагает, что протестующие в Грузии против закона об иноагентах "защищают европейские ценности" и "европейское будущее" для страны. Он выразил надежду, что власти Грузии "повернут вспять направление своих действий".