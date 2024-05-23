Юрай Цинтула, обвиняемый в покушении на премьера страны Роберта Фицо, спланировал это преступление за два дня до его осуществления. Со ссылкой на материалы суда об этом сообщил новостной портал Pravda.

Цинтула, как следует из судебных материалов, подготовил для покушения два магазина для пистолета. Словацкие СМИ ранее проинформировали, что это было оружие чешского производства CZ-75. Его стоимость составляет от €700 до 800. Цинтула владел им на законных основаниях.

Одна из пуль, попавших в Фицо, пробила ему желудок

При этом, согласно порталу, он заявил, что не хотел убивать Фицо, а намеревался только "причинить ущерб его здоровью" с целью, чтобы политик не смог занимать пост премьера.