Норвегия признала палестинское государство

Норвегия официально признала Палестинское государство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters. По данным агентства, решение вступит в силу 28 мая.

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Скандинавская страна стала десятым членом ЕС, признавшим Палестину.

Ранее сообщалось, что правительство Норвегии намерено объявить о признании палестинских территорий независимым государством. Об этом со ссылкой на осведомленные источники заявляло NRK.

Напомним, что в настоящее время Палестина имеет статус наблюдателя в ООН. В 2011 году она подала заявку на вступление в организацию в качестве полноправного члена, но не смогла получить поддержку Совбеза. В апреле за документ, рекомендующий принять Палестину в ООН в качестве полноправного члена организации, проголосовали 12 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Швейцария и Великобритания воздержались, против проекта алжирской резолюции выступили США.

Три европейские страны признают независимость Палестины

Россия настаивает на том, что целью урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной является создание «независимого, целостного, суверенного палестинского государства в границах 1967 годах со столицей в Восточном Иерусалиме».