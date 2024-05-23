В Иране начались похороны Эбрахима Раиси

Похороны погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси начались в городе Мешхед. Прямую трансляцию с траурной церемонии ведет телеканал SNN.

Гроб с Раиси доставили в родной город президента после церемонии прощания в городе Бирдженд в провинции Южный Хорасан. Толпы скорбящих иранцев собрались в аэропорту Мешхеда и на улицах, ведущих к месту захоронения в мавзолее имама Резы, где сам Раиси просил похоронить себя еще задолго до смерти. На кадрах видно, что мечеть и ее окрестности переполнены людьми, желающими почтить память погибшего президента, многие из них держат в руках портреты Раиси. Слышно, как присутствующие скандируют лозунги "Смерть Израилю" и "Смерть Америке". По оценкам мэра Мешхеда, слова которого приводит агентство IRNA, всего на улицах города собралось около 3 млн человек.

Ранее в Тегеране на территории мемориального комплекса Шаха Абдул-Азима прошли похороны министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в присутствии и.о. президента Мохаммада Мохбера и исполняющего обязанности главы МИД Али Багери Кани.

"Присутствие стольких иностранных делегаций вчера на церемонии прощания является результатом действий Раиси и Амира Абдоллахияна на международной арене", - указал Багери Кани в комментарии агентству Basij news.

Церемонии прощания жителей Ирана с погибшим президентом и его соратниками до этого состоялись в нескольких городах страны, включая Тегеран, Тебриз и Кум. В траурных процессиях приняли участие несколько миллионов человек со всего Ирана.