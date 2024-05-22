Мощный торнадо разрушил город в американском штате Айова

Один человек погиб при прохождении мощного торнадо на юго-западе американского штата Айова. Напора разрушительного вихря не выдержали три 76-метровые ветряные турбины, передает «МИР 24».

Ураган, который вызвал торнадо, также повредил здание больницы в городе Грифилд. Есть пострадавшие, их число не уточняется. Кроме этого, ветер снес крыши с нескольких домов. На прошлой неделе стихия унесла жизни семи человек в Техасе. Сотни тысяч жителей штата остались без электричества. В небоскребах повыбивало стекла.