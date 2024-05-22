В Финляндии отреагировали на предложение Минобороны России по госгранице

В Финляндии назвали неожиданным намерение МО РФ уточнить госграницу на Балтике
Намерение Минобороны России уточнить линию государственной границы на Балтике является неожиданным для Финляндии. Об этом заявил глава парламентского комитета по иностранным делам Киммо Кильюнен.
"Прежде всего нам нужно выяснить, в чем именно проблема. Возможно, в экономических районах есть места, которые необходимо пересмотреть, а природные условия могут измениться. Удивительно, что это происходит на уведомительной основе. Обычно такие вещи обсуждаются и согласовываются. Теперь же мы оказались в несколько неожиданном положении", - сказал Кильюнен в утреннем эфире телеканала Yle.
Он также сообщил о намерении пригласить главу МИД Финляндии Элину Валтонен, чтобы уточнить детали происходящего.
В Минобороны предложили изменить границу России в Балтийском море
21 мая Министерство обороны РФ предложило утвердить перечень координат точек, от которых отмеряется ширина прилежащей зоны России у материкового побережья и островов в Балтийском море, что приведет к изменению линии государственной границы в районе Калининградской области.