СМИ: вооруженные противники властей Мьянмы проводят публичные казни

Вооруженные группировки, выступающие против властей Мьянмы, устраивают публичные казни своих противников и прибегают к индивидуальному террору в отношении чиновников. Как сообщает газета Nikkei, альянс трех этнических антиправительственных формирований обнародовал видео, на котором при большом скоплении народа объявляется смертный приговор нескольким мужчинам, скованным наручниками. После этого их уводят в заросли, откуда раздаются выстрелы.

По данным газеты, казнь была проведена в штате Шан на северо-востоке Мьянмы, где активно действуют этнические вооруженные группировки. Распространение этого видео, полагает издание, призвано показать, что они реально контролируют этот район.

Вооруженные группировки противников властей Мьянмы, по данным газеты, практикуют также террористические акты в отношении правительственных служащих. На конец апреля, по этих сведениям, зафиксировано не менее сорока таких убийств. Вооруженные группировки также обвиняются в том, что они проводят принудительную мобилизацию населения для пополнения своих формирований.

Военное командование Мьянмы 1 февраля 2021 года сместило гражданское правительство страны, обвинив его в масштабных фальсификациях на парламентских выборах в ноябре 2020 года. После этого страна погрузилась во внутренний конфликт, жертвами которого стали, по данным правозащитников, более 6 тыс. человек.