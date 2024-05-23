Три миллиона человек пришли на церемонию прощания с главой Ирана

Три миллиона человек приняли участие в церемонии прощания с главой Ирана Эбрахима Раиси в Мешхеде. Об этом пишет РИА Новости.

Раиси похоронили в Мавзолее имама Резы. На церемонии присутствовала семья погибшего, высокопоставленные и официальные лица страны. Ранее появилось видео с церемонии похорон погибшего в авиакатастрофе президента Ирана.

Накануне сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин, возглавляющий делегацию России на церемонии прощания с Эбрахимом Раиси, передал послание российского лидера Владимира Путина. По словам Володина, РФ сохранит светлую память о Раиси как о выдающемся политике, истинном патриоте своей страны и настоящем друге.

Напомним, 20 мая сообщалось, что в результате крушения все пассажиры вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли. На борту воздушного судна, помимо иранского лидера, находились министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.