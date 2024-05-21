Румынского депутата на полгода лишили половины оклада за драку в парламенте

Румынского депутата Дана Вылчану на полгода лишили половины оклада за драку в парламенте страны, которую он устроил прямо в зале заседания. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу парламента.

Ранее в интернете появилось видео с дракой двух депутатов в зале заседания законодательного собрания в парламенте. В самый разгар конфликта Вылчану укусил своего коллегу Национально-либеральной партии Флорина Романа за нос и ударил коленом в область головы.

В связи со случившимся юридическая комиссия Палаты депутатов приняла решение применить к депутату максимальное наказание — сократить зарплату на 50% в течение шести месяцев.

«Кроме того, в течение трех месяцев его выступление на пленарных заседаниях будет ограничено до десяти секунд», — говорится в распространенном пресс-службой румынского парламента заявлении.

Также сообщается, что после драки Роман обратился в Институт судебной медицины за справкой. Он намерен подать в суд на Вылчану.