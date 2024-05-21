Стало известно об обрушении рейтинга Джо Байдена

Рейтинг президента США Джо Байдена упал до 36%, пишет Reuters со ссылкой на данные опроса компании Ipsos.

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По данным агентства, ранее столь низкий рейтинг был зафиксирован в июле 2022 года, в дальнейшем он немного вырос.

Исследователи Ipsos пояснили, что в настоящее время только 36% респондентов одобряют работу Байдена на посту президента. В апреле работу американского лидера одобряли 38% опрошенных.

По их словам, практически по всем направлениям избиратели предпочитают политику 45-го президента США Дональда Трампа.

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В частности, около 40% участников опроса считают, что Трамп проводил лучшую политику в отношении экономики США, по сравнению с 30%, выбравшими Байдена. Вместе с тем, у действующего лидера есть небольшое преимущество в вопросе политического экстремизма.

Опрос был проведен в мае, статистическая погрешность составила три процентных пункта. Количество участников агентство не указало.