Зеленский объяснил нежелание приглашать Россию на «саммит мира»

Киев не хочет приглашать Россию на «саммит мира» в Швейцарии, поскольку она может все сорвать. Такое заявление в интервью Reuters сделал Владимир Зеленский.

У него спросили, почему РФ не принимает участие в «саммите мира».

«Потому что они все блокируют, они будут все саботировать, они не успокоятся, пока не покажут тот или иной план окончания войны, который будет ультиматумом», — ответил Зеленский.

При этом он указал на важность присутствия на саммите Китая, потому что после него станет понятно, кто «хочет закончить конфликт, а кто хочет остаться в крепких отношениях с Россией». По словам Зеленского, вовлечение всех стран в это мероприятие является не «просто политикой, а политическим влиянием и давлением на РФ».

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Также он раскрыл цель саммита. Она заключается в выработке общей позиции стран-участниц по трем ключевым вопросам, о которой в дальнейшем проинформируют Москву: ядерная безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращение украинских детей и обмен «всех на всех», указал Зеленский.

Напомним, что «саммит мира» пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня. На него пригласили делегации 160 государств.