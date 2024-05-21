В Мюнхене на кресте могилы Бандеры оставили призыв к проведению выборов на Украине

Неизвестные разрисовали крест на могиле главы Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры в Мюнхене, оставив на нем призывы к проведению выборов на Украине. Об этом сообщил украинский историк и журналист Вахтанг Капиани.

© Office of the President of Ukraine

На фотографии, опубликованной на странице историка в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), виден крест на могиле Бандеры, на который черным цветом нанесены три надписи, гласящие: "Нам нужны выборы!". В подписи к фотографии историк обвинил в происшествии российские спецслужбы.

Могила Бандеры на мюнхенском кладбище Вальдфридхоф не в первый раз становится мишенью для выражения отношения к бывшему пособнику нацистов. В августе 2014 года неизвестные сломали крест. В 2015 году на могиле трижды оставляли негативные надписи. В 2021 году неизвестные облили могилу веществом черного цвета. В 2022 году крест был разрисован баллончиком с фиолетовой краской.

Маск прокомментировал отмену выборов на Украине

Сейчас на Украине активно обсуждают вопрос легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов. В частности, депутат Рады Александр Дубинский заявлял, что полномочия Зеленского по конституции истекли в ночь на 21 мая, а легитимного способа продлить их не существует. Экс-посол страны в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что и западные партнеры Киева обеспокоены завершением срока президентских полномочий Зеленского. Сам Зеленский считает, что срок его полномочий на посту главы государства еще не истек.

Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос легитимности Зеленского должен быть решен на Украине ее политической и правовой системами. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС заявлял, что Зеленский нарушает законы своей страны в попытке удержаться у власти после истечения полномочий. Представитель главы ООН Стефан Дюжаррик утверждал, что Зеленский продолжает оставаться для организации главой государства.