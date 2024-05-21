Маск прокомментировал отмену выборов на Украине

Бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, прокомментировал в соцсети X публикацию об истечении срока полномочий Владимира Зеленского, отменившего выборы из-за военного положения в стране.

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Пользователи соцсетей в последние дни развернули дискуссию о политической ситуации на Украине. В частности, они подняли вопрос о том, что срок полномочий украинского лидера истек 20 мая, а выборы так и не были назначены. Под одним из постов предприниматель оставил свой комментарий.

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«Но я думал, мы были там, чтобы защищать демократию?», — задал риторический вопрос Маск.

Ранее бизнесмен предположил, что дальнейшее промедление властей Украины, нежелание Киева садиться за стол переговоров приведет к печальным последствиям для республики.