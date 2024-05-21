В Грузии обвинили США в шантаже

Американские чиновники разговаривают с Грузией языком шантажа. С таким заявлением выступил политсовет правящей партии «Грузинская мечта», передает ТАСС.

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Ранее конгрессмен Джо Уилсон заявил о планах представить законопроект, предполагающий увеличение для Грузии доступа на американский рынок, упрошенный визовый режим для граждан страны и пакет военной помощи. Однако все это государство получит, если не станет принимать закон об иноагентах.

Комментируя это, в «Грузинской мечте» указали, что улучшение отношений между Тбилиси и Вашингтоном «полностью зависит от правильных действий американской стороны».

«А для этого нужны не обещания с туманной перспективой и унизительный шантаж, а проявление уважения к грузинскому государству и народу. К сожалению, ряд американских политиков и чиновников допускают ошибку за ошибкой и все еще разговаривают с Грузией языком шантажа», — говорится в тексте заявления партии.

Там отметили, что Вашингтон мог выразить достойное отношение к Грузии иначе, а именно — освободив граждан страны от виз, оформив соглашения о свободной торговле без каких-либо условий и вложив деньги в экономику государства. Кроме того в партии считают, что США должны обеспечить изменение поведения НПО, которые пытаются свергнуть в стране власть.

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«Если они все это сделают, в этом случае, не будет нужен закон о прозрачности НПО, и нам не придется отвечать на несправедливые заявления», — отмечается в тексе заявления.

В «Грузинской мечте» подчеркнули, что закон об иноагентах является средством защиты суверенитета страны, а не «предметом торговли».