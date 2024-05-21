Туск заявил, что в Польше проверят причастность России к пожару в Варшаве

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что следователи Варшавы проверят версию о причастности России к пожару в торговом центре. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции. При этом каких-либо дополнительных подробностей Туск не предоставил.

«Мы проверяем версию, что российские спецслужбы могли иметь что-то общее с нашумевшим пожаром», — заявил он.

Напомним, что в ночь с 11 на 12 мая в торговом центре на севере Варшавы произошел крупный пожар. Комплекс полностью сгорел, однако в результате никто не пострадал. Причина пожара пока неизвестна — власти не исключают, что это может быть поджог.