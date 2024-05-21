Блинкен заявил об ответе на решение МУС по Нетаньяху

Вашингтон будет работать с Конгрессом США над «надлежащим ответом» на решения Международного уголовного суда по Израилю. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

По его словам, решения о которых идет речь являются «совершенно неверными на многих уровнях». В частности, Блинкен упомянул аресты премьер-министра и главы Минобороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта.

Туск выступил с обвинением в адрес Нетаньяху

Таким образом госсекретарь США фактически дал понять, что нынешнее американское правительство может пересмотреть свое прежнее решение об отмене односторонних санкций в отношении МУС, которые Вашингтон ввел, когда во главе стоял Дональд Трамп.