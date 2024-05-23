Немецкие и французские ультраправые поссорились перед выборами в ЕС

Французская крайне правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен поссорилась с немецкой ультраправой «Альтернативой для Германии» (АдГ) в преддверии выборов в Европейский парламент (ЕП). Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, французы считают слишком рискованным объединяться с АдГ на евровыборах на фоне нацистского и шпионского скандалов ведущего от немецких ультраправых кандидата Максимилиана Кра. Хотя обе партии лидируют в своих странах и вместе могли бы вернуть около 50 депутатов в Европарламент, став одной большой националистической и антииммиграционной политической силой.

Потенциальное отсутствие у АдГ политической группы означало бы, что партия не получит ни доступа к миллионам евро финансирования, поступающего из бюджета Евросоюза, ни того же количества времени для выступлений на пленарных заседаниях парламента, ни престижа принадлежности к одной из политических семей ЕП.

Ранее немецкого депутата от АдГ Петра Быстрона лишили иммунитета из-за обвинений в связях с Россией. Уточняется, что правоохранители также провели обыск в его офисе в бундестаге.