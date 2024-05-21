В Турции указали на ряд странностей в крушения вертолета президента Ирана

Президент Ирана Эбрахим Раиси обычно летал на российских вертолетах Ми-171, но 19 мая в Тебриз полетел на американском Bell-212. На ряд странностей в катастрофе вертолета, которая унесла жизни иранского президента, главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, указало турецкое издание Turkiye.

Авиаэксперт высказался о возможных причинах крушения вертолета Раиси

«Обычно вертолеты для поездок Раиси выбирались из моделей российского производства, а для полета в Тебриз выбрали американский вертолет, собранный 30 лет назад», — отметил источник газеты в иранских органах безопасности.

Кроме того, источник издания указал на то, что ранее пилоты на полеты Раиси назначались из рядов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а в день крушения пилоты были из кадров иранской армии.