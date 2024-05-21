СМИ: православный храм в Эстонии выступил за разрыв связей с РПЦ

Эстонский православный храм Иоанна Предтечи в Нымме проголосовал за выход из Московского патриархата. Как сообщает Postimees, этот храм стал первым эстонским приходом, принявшим такое решение.

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Как отмечает Postimees, решения о будущем Эстонской православной церкви Московского патриархата сами приходы должны принять в течение мая. Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс потребовал, чтобы ЭПЦ Московского патриархата разорвала связи с Русской православной церковью (РПЦ).

В ЭПЦ в ответ заявили, что церковь не находится в прямом подчинении Московского патриарха и не может нести ответственность за высказывания РПЦ по украинскому кризису. Также в ЭПЦ подчеркивали, что исторически и канонически связаны с РПЦ.

Позже Ляэнеметс заявил, что из-за отказа ЭПЦ предложит парламенту страны признать РПЦ «террористической организацией». Также министр пригрозил закрыть православные монастыри, которые откажутся выйти из подчинения РПЦ.