AFP: Макрон прибыл в Новую Каледонию и пообещал вернуть народу спокойствие
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Новую Каледонию на фоне протестов сторонников независимости и заявил, что цель его визита заключается в том, чтобы поддержать народ и вернуть ему спокойствие.
Об этом информирует AFP, передаёт РИА Новости.
«Я прибыл сюда с большим уважением, смирением и мыслью о жертвах с решимостью сделать всё, чтобы вернуть спокойствие», — заявил французский лидер.
Ранее сообщалось, что Макрон посетит охваченную беспорядками Новую Каледонию.
Также поступала информация, что число погибших в Новой Каледонии на фоне беспорядков выросло до шести.