Макрон прибыл в Новую Каледонию и пообещал вернуть народу спокойствие

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Новую Каледонию на фоне протестов сторонников независимости и заявил, что цель его визита заключается в том, чтобы поддержать народ и вернуть ему спокойствие.

Об этом информирует AFP, передаёт РИА Новости.

«Я прибыл сюда с большим уважением, смирением и мыслью о жертвах с решимостью сделать всё, чтобы вернуть спокойствие», — заявил французский лидер.

Ранее сообщалось, что Макрон посетит охваченную беспорядками Новую Каледонию.

Также поступала информация, что число погибших в Новой Каледонии на фоне беспорядков выросло до шести.