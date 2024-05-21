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Шольц рассказал, какой шаг Запада вовлечет Германию в украинский конфликт

Страны Запада не должны вводить над Украиной бесполетную зону, поскольку такой шаг может напрямую вовлечь их в боевые действия с Россией. Об этом в рамках предвыборного мероприятия, которое транслировалось на YouTube-канале Социал-демократической партии Германии, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. Газета.Ru

Он назвал авторов таких идей «поджигателями войны». RT на русском

Канцлер напомнил, что в начале украинского конфликта поднимался вопрос о введении бесполетной зоны над Украиной с помощью истребителей из европейских стран. Он считает, что сегодня нет смысла обсуждать подобные меры, поскольку это поможет лишь на расстоянии 70 или 100 километров. Российская газета

Шольц рассказал, какой шаг Запада вовлечет Германию в украинский конфликт
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