Шольц рассказал, какой шаг Запада вовлечет Германию в украинский конфликт

Страны Запада не должны вводить над Украиной бесполетную зону, поскольку такой шаг может напрямую вовлечь их в боевые действия с Россией. Об этом в рамках предвыборного мероприятия, которое транслировалось на YouTube-канале Социал-демократической партии Германии, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. Газета.Ru

Он назвал авторов таких идей «поджигателями войны». RT на русском

Канцлер напомнил, что в начале украинского конфликта поднимался вопрос о введении бесполетной зоны над Украиной с помощью истребителей из европейских стран. Он считает, что сегодня нет смысла обсуждать подобные меры, поскольку это поможет лишь на расстоянии 70 или 100 километров. Российская газета