У супруги Асада диагностировали лейкемию

У супруги президента Сирии Асмы Асад диагностировали рак крови. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в канцелярии главы государства.

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В заявлении указывается, что у Асад обнаружили несколько симптомов и клинических признаков заболевания. После комплексного обследования ей поставили диагноз «острый миелоидный лейкоз». Первая леди будет соблюдать «соответствующее социальное дистанцирование» и в рамках плана по лечению временно отстранится от публичных мероприятий.

Напомним, что Асме Асад 48 лет. Она родилась в Лондоне в семье выходцев из сирийского города Хомс и вернулась на родину лишь в ноябре 2000 года, где вышла замуж за Башара Асада. У них трое детей. Родители Асмы продолжают жить в Великобритании.

В августе 2018 года пресс-служба администрации президента заявила, что у первой леди Сирии обнаружили злокачественную опухоль молочной железы. В январе 2019 года ее успешно удалили в военном госпитале Дамаска. В августе того же года власти заявили, что Асад смогла победить рак и идет на поправку.