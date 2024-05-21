Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни считает, что Международный уголовный суд (МУС), ходатайствовав о выдаче ордера на арест премьер- министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС, приравнивает террористическую организацию и законно избранного лидера демократической страны.

"Совершенно неприемлемо, что на одни весы ставятся ХАМАС и Израиль, главы террористической организации, которая разожгла войну в Газе, убив невинных граждан, и руководителей государства, избранного израильским народом. Абсурдно, что прокурор обозначил эту параллель", - сказал министр в интервью в газете Corriere della Sera.

Он предупредил, что нельзя "узаконивать антиизраильские позиции, что ведет к росту антисемитизма". При этом он подтвердил, что Италия выступает против операции в Рафахе, настаивает на прекращении огня для оказания гуманитарной помощи.

"Но в то же время мы отстаиваем право Израиля на существование и разделяем политику двух государств для двух народов", - добавил Таяни.

20 мая прокурор МУС Карим Хан обратился в палату предварительного производства с требованием выдать ордер на арест Нетаньяху и Галанта. По его утверждению, прокуратура собрала доказательства, которые позволяют полагать, что Нетаньяху и Галант "несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины (в секторе Газа) как минимум с 8 октября 2023 года". Одновременно прокурор потребовал выдачи ордеров на арест трех лидеров движения ХАМАС.

Среди европейских стран, поддержавших ходатайство, Франция и Испания. Тогда как США отвергают требование прокурора МУС, которое считают "возмутительным и позорным".