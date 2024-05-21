Глава Еврокомиссии высказалась о торговой войне с Китаем

ЕС не ведёт торговую войну с Китаем, заявила в интервью Financial Times глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы разделяем некоторые опасения наших американских коллег. Но наш подход отличается. Американцы только что ввели общие тарифы. Мы хотим конкуренции, мы хотим вместе торговать, но хотим, чтобы это было честно и по правилам», — цитирует её ТАСС.

При этом, как отметила фон дер Ляйен, Евросоюз обеспокоен перепроизводством в Китае «искусственно дешёвой продукции», которая попадает на европейский рынок.

Глава фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер ранее выразил мнение, что ЕС не выдерживает конкуренции с Китаем на рынках будущего.