Финляндия призвала ЕС к общему решению по потоку мигрантов из РФ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал Европейский союз (ЕС) найти общее решение в связи с якобы потоком мигрантов из России, не имеющих необходимых документов. Об этом пишет Reutuers.

Орпо призвал к общеевропейскому решению в связи с «инструментальной миграцией».

До этого премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что ЕС должен помочь стране остановить поток мигрантов в страну, якобы идущий через РФ. Отмечается, что Финляндия в прошлом году закрыла свою границу с Россией на фоне растущего числа прибывающих из таких стран, как Сирия и Сомали, а также «обвинила Москву в использовании миграции в качестве оружия против скандинавской страны и ЕС».

В начале апреля президент Финляндии Александер Стубб поддержал решение правительства закрыть автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией на неопределенный срок.

Также 13 апреля сообщалось, что Финляндия вводит новые пограничные ограничения по закрытию контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с РФ. Согласно информации таможни, движение по Сайменскому каналу через КПП Нуйямаа будет приостановлено для прогулочных судов. Помимо того, на неопределенный срок закроют морские КПП Хаапасаари и Сантио.