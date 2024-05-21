Франция поддержала МУС, чей прокурор будет добиваться ордера на арест Нетаньяху

Французские власти выразили свою поддержку Международному уголовному суду (МУС) в Гааге, главный прокурор которого Карим Хан выступает за выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости.

© Ronen Zvulun/Reuters

В заявлении, опубликованном на сайте французского МИД, подчеркивается, что "Франция поддерживает Международный уголовный суд, его независимость и борьбу с безнаказанностью в любых обстоятельствах". Министерство также отметило, что Франция осудила атаки ХАМАС 7 октября 2023 года и подчеркнуло, что движение само документировало свои нападения на гражданское население. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса".

Байден потребовал от лидеров республиканцев в Конгрессе поддержать законопроект о границе

В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ливанская шиитская организация "Хезболла" выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет. Ливанская шиитская организация "Хезболла", предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля "Железный купол" в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.