Зеленский заявил о главной задаче мирной конференции по Украине

Конференция в Швейцарии, на которой в июне планируется обсуждать так называемую формулу мира, предложенную Киевом, нужна в первую очередь для того, чтобы оказать давление на Москву, в интервью агентству Украины Владимир Зеленский.

По словам главы Украины, главные для Киева темы на саммите: продовольственная и ядерная безопасность, а также гуманитарные вопросы, в том числе обмен военнопленными.

«Прежде всего, повестка этой встречи — политическое давление на Россию и привлечение большого числа стран, мирового большинства», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что по итогам мероприятия появятся технические решения, задачи и план, который затем «передадут и представят на разных площадках России».

В Госдуме назвали единственную цель саммита по Украине в Швейцарии

Международная мирная конференция по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва не будет принимать в ней участие.