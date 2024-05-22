Кнайсль рассказала, будет ли кризис на Ближнем Востоке после гибели Раиси

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси не приведет к большому кризису на Ближнем Востоке. Об этом заявила ТАСС руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

"Я не утверждаю, что смерть президента и главы МИД Ирана [Хосейна Амира Абдоллахияна] в такие взрывные времена, когда речь идет о военной ситуации в Газе с участием Израиля, когда представители Вашингтона и Тегерана проводят в Омане непрямые переговоры, незначимы. Конечно же, значимы. Но к большому кризису это не приведет", - сказала она.

По словам Кнайсль, какого-то крупного кризиса в самом Иране также не стоит ожидать.