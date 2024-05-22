Кнайсль рассказала, будет ли кризис на Ближнем Востоке после гибели Раиси

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси не приведет к большому кризису на Ближнем Востоке. Об этом заявила ТАСС руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
"Я не утверждаю, что смерть президента и главы МИД Ирана [Хосейна Амира Абдоллахияна] в такие взрывные времена, когда речь идет о военной ситуации в Газе с участием Израиля, когда представители Вашингтона и Тегерана проводят в Омане непрямые переговоры, незначимы. Конечно же, значимы. Но к большому кризису это не приведет", - сказала она.
По словам Кнайсль, какого-то крупного кризиса в самом Иране также не стоит ожидать.
"Большого кризиса для Ирана я не ожидаю. Бюрократия уже начала работать. Вице-президент работает, назначены выборы на 28 июня. Я бы сказала, в последние два года были более взрывные ситуации для страны по причине очень массивных демонстраций, многие из которых, вероятно, происходили не по внутренним причинам, был внешний след. Во внутриполитическом отношении это была более серьезная проблема", - подчеркнула экс-глава МИД Австрии, обратив внимание на то, что "силы власти в Иране сосредоточены у духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также вождей революции".