Илон Маск рассказал об НЛО и пришельцах

Миллиардер Илон Маск не верит, что пришельцы посещали Землю. Об этом сообщается на сайте Space.com.

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На конференции в Лос-Анджелесе Маск заявил, что ни разу не видел убедительных свидетельств существования жизни за пределами Земли. Об аппаратах, которые созданы и управляются внеземными разумными существами, ему также не известно.

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Маск напомнил, что его компания SpaceX запустила около шести тысяч искусственных спутников, входящих в группировку Starlink.

«И никогда нам не приходилось маневрировать из-за НЛО, — рассказал он. — Ни разу. Так что не вижу никаких доказательств, что инопланетяне существуют».

По мнению миллиардера, даже если человечество отправит зонды для изучения Вселенной, в лучшем случае им удастся найти остатки давно исчезнувших цивилизаций.

Если у кого-то есть доказательство существования инопланетян, — и, знаете, не просто какое-нибудь мутное пятно, — то я хотел бы его увидеть, узнать о нем. Но, по-моему, его нет

Илон Маск, миллиардер

Ранее знаменитый иллюзионист Ури Геллер заявил, что работал на ЦРУ, и обвинил Министерство обороны США во вранье о технологиях инопланетян. Прославившийся сгибанием ложек фокусник утверждает, что лично видел и держал в руках обломки НЛО в некой лаборатории НАСА 50 лет назад.