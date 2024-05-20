В США раскрыли, зачем Блинкен приезжал в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен приезжал на Украину, чтобы урегулировать вопрос с истечением срока полномочий президента Владимира Зеленского, заявил в эфире YouTube-канала RonPaulLibertyReport директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс. Он считает, что руководитель американского Госдепа разговаривал с правительством страны, чтобы понять, что делать со сложившейся ситуацией.

Я думаю главной целью его визита стала задача поговорить с правительством Украины и попробовать понять, что делать с этой проблемой, — сказал он.

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