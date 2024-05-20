В Турции отменят ограничение на рост арендной платы

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил телеканалу TRT Haber, что в стране отменят ограничения на повышение арендной платы за недвижимость с 1 июля, передает агентство «Прайм».

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Раньше у хозяина квартиры была возможность увеличить цену аренды лишь на 25% в год. Такой лимит был введен несколько назад.

Шимшек указал на отсутствие причин для продолжения этой программы. По его словам, необходимости вмешиваться в рыночные цены на аренду нет.

Также министр подчеркнул, что в 2024 году увеличивать НДС и вводить новые налоги не будут. Шимшек отметил, что инфляция в стране увеличилась из-за некоторых предпринятых в 2023 году шагов властей.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал решить проблему постоянно растущих цен на аренду недвижимости.