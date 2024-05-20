Лукашенко назвал цели КГБ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране надо решительно пресекать деятельность иностранных спецслужб. С такими словами он обратился к офицерам КГБ республики. News.ru

«Нашему государству вашими руками и умом надо вовремя вскрывать разного рода замашки и негативные тенденции в отношении нашего государства. Надо пресекать, притом очень решительно, деятельность иностранных спецслужб на территории Беларуси», — заявил белорусский лидер. RT на русском

Кроме того, Лукашенко провел перестановки в Комитете госбезопасности страны (КГБ). «Думаю, что сегодняшние назначения поспособствуют укреплению нашей специальной службы — КГБ», — отметил он. Lenta.ru