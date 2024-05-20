Посол Ирана назвал причину крушения вертолета с президентом Раиси

Причиной жесткой посадки вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси стали плохие метеоусловия. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил посол страны в Белоруссии Алиреза Санеи.

Он отметил, что в районе крушения зафиксировали очень густой туман и снег. Видимость была минимальной, а сама местность — лесистая и горная.

«Соответствующие органы, специалисты должны со всех сторон посмотреть — климатические условия, технические проблемы, может быть, какие-то помехи — требуется время, чтобы установить, из-за чего это произошло. Есть специальная группа, комиссия, которая открыла дело. Мы ждем итоги этих исследований», — добавил Санеи.

19 мая вертолет, перевозивший президента Ирана, министра иностранных дел страны Амира Хосейна и других официальных лиц, потерпел крушение в районе Верзеган. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси вместе с президентом Ильхамом Алиевым открывал гидроузел «Гыз Галасы» и проводил церемонию введения в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс.

Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели президента и его делегации. Все тела погибших опознали. Как сообщает агентство Tasnim, один из пассажиров некоторое время после крушения еще был жив — им оказался аятолла Мохаммед Али Але-Хашем, пятничный имам Тебриза.