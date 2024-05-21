МИД Шри-Ланки подтвердил планы страны вступить в БРИКС

Глава МИД Шри-Ланки Али Сабри подтвердил планы страны присоединиться к БРИКС.

Об этом он сообщил в интервью агентству ANI.

"Мы будем стремиться к [членству в] БРИКС", - сказал он, сообщив, что правительство Шри-Ланки назначило подкомитет, который должен изучить вопрос вступления. "БРИКС - это хорошая организация, тем более что Индия является ее частью", - указал министр. "Первой страной, с которой мы будем разговаривать, будет Индия, и мы попросим ее поддержать нас на пути вступления в БРИКС", - отметил Сабри.

По словам главы ведомства, также он получил приглашение принять участие во встрече министров иностранных дел стран БРИКС в России.

"Так что я надеюсь, что буду там, и тогда мы оценим это. Сейчас, если вы спросите меня лично, я думаю, что мы должны серьезно посмотреть на БРИКС", - добавил он.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января 2024 года.